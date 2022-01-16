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«Эвертон» предложил Жозе Моуринью пост главного тренера. Португалец отказался

«Эвертон» предложил Жозе Моуринью пост главного тренера. Португалец отказался
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Руководство «Эвертона» предложило наставнику «Ромы» Жозе Моуринью возглавить команду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, португальский специалист отказался от предложения «ирисок».

Ранее стало известно, что в шорт-листе «ирисок» значатся Уэйн Руни из «Дерби Каунти», экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер, возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес, а также бывший наставник «Ромы» Руди Гарсия. Вероятен вариант, что команду до конца сезона будет возглавлять Данкан Фергюсон.

Напомним, сегодня, 16 января, Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года.

После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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