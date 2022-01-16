«Эвертон» предложил Жозе Моуринью пост главного тренера. Португалец отказался

Руководство «Эвертона» предложило наставнику «Ромы» Жозе Моуринью возглавить команду, сообщает The Telegraph.



По информации источника, португальский специалист отказался от предложения «ирисок».



Ранее стало известно, что в шорт-листе «ирисок» значатся Уэйн Руни из «Дерби Каунти», экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер, возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес, а также бывший наставник «Ромы» Руди Гарсия. Вероятен вариант, что команду до конца сезона будет возглавлять Данкан Фергюсон.



Напомним, сегодня, 16 января, Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года.



После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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