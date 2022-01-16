«Рома» обыграла «Кальяри», поднявшись в зону еврокубков Серии А

Сегодня, 16 января, на стадионе «Олимпико» в Риме в рамках матча 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» принимала «Кальяри». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 5-й минуте после вмешательства VAR был отменён пенальти, который главный судья матча Лоренцо Маджони хотел поставить за фол на Николо Дзаньоло. На 31-й минуте VAR помог назначить пенальти в ворота «Кальяри». Сержиу Оливейра, который заработал 11-метровый удар, сам его и реализовал. Отметим, что узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов появился на поле на 75-й минуте, заменив Феликса Афена-Гьяна.
«Рома» набрала 35 очков и поднялась на шестое место турнирной таблицы чемпионата Италии. «Кальяри» (16) — 18-й. Лидером соревнований является «Интер» (49).
- 16 января 2022
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