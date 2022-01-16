Защитник «Баварии» отказался от контракта с командой из-за интереса «Барселоны»

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле входит в сферу интересов испанской «Барселоны», которая готова подписать немецкого защитника на правах свободного агента предстоящим летом. Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, 26-летний футболист отклонил предложение нового контракта от «Баварии» после информации об интересе «Барселоны». Испанский клуб является предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Зюле.
Зюле стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Хоффенхайма». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 млн.
Ранее появилась информация, что «Бавария» интересуется защитником «Барселоны» Серджино Дестом.
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