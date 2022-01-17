Российский форвард «Сигмы» Голенков рассказал, почему жалеет о переходе в чешский клуб

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал, почему жалеет о переходе в чешскую команду.



«Сигма» показалась мне неплохой командой, да и в Чехии более открытый футбол. Мне это очень понравилось. Я посмотрел несколько игр: там были счета 3:3, 4:3, 4:2. Это, наверное, и подкупило. В футбольном плане там очень сильный акцент на физику. Ребята рассказывали, что так во всех чешских клубах. Этот футбол мне близок, поэтому посчитал, что нужно ехать.



После перехода получил травму. Меня не устраивало отношение клуба. При переходе в «Сигму» думал, что инфраструктура будет более развита. У них не было базы, как и медштаба – только массажист и реабилитолог. Заниматься мной особо никто не хотел. Через неделю после ушиба я говорю им: «Давайте сделаем МРТ». Они отвечают: «Ещё недельку потерпи, МРТ дорого выйдет». Я уже предлагаю сам всё оплатить – до такого абсурда дошло. После этого они мне говорят: «Хорошо, МРТ на следующей неделе, жди». Я быстрее в Россию полечу и сделаю всё там. В итоге ждал МРТ в порядке живой очереди, а это потерянная неделя для спортсмена. Было не очень приятно.



«Сигма» не решила вопрос с жильём. Аренда квартиры очень дорогая в Оломоуце. Не было мест даже в отелях. В итоге мне нашли какой-то номер в отеле, где есть только кровать и туалет. Нет ни кондиционера, ни всего остального. В клубе со дня на день говорили, что решат вопрос. В итоге я прожил так три месяца, потом улетел на операцию в Россию. Организация в клубе оставляла желать лучшего. Очень много вопросов по лечению, жилью и отношению ко мне. Думаю, всё опять же упирается в деньги. Возможно, потом началась дискриминация. Замечал такой момент: зарплата приходит всем игрокам, проверяю у себя – мне одному она не пришла. Как минимум неприятно. Приходилось писать Мартину и разбираться в этом вопросе.



Жалею ли о переходе? Вариант с Чехией был моей ошибкой. Как-то карьера за рубежом у меня не очень хорошо складывается. Теперь если куда-то ехать в Европу, то только в хороший клуб», — приводит слова Голенкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Голенков стал игроком «Сигмы» в августе прошлого года. Форвард не провёл ни одного матча за клуб из-за травмы.