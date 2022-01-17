«Брентфорд» предложил контракт Кристиану Эриксену
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Датский полузащитник Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Брентфорде», сообщает The Athletic.
По информации источника, английский клуб предложил Эриксену контракт, рассчитанный на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
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