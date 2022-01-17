«Ньюкасл» хочет оформить переход Кейлора Наваса в январе

Английский «Ньюкасл» заинтересован в переходе костариканского вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса, чтобы повысить шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает RMC Sport.

35-летний Навас перешёл во французскую команду из мадридского «Реала» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл «на ноль». Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.



Контракт Наваса истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

«Ньюкасл» упустил победу в матче с «Уотфордом»:

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