Лунёв получил травму на тренировке «Байера». Андрею потребуется операция

Вчера на тренировке «Байера» вратарь сборной России Андрей Лунёв получил травму голеностопа. МРТ показало, что нужна операция. В ближайшее время её проведут в Кёльне. Ориентировочные сроки восстановления – 6-10 недель, информирует пресс-служба сборной России.