Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв получил травму на тренировке «Байера». Андрею потребуется операция

Лунёв получил травму на тренировке «Байера». Андрею потребуется операция
Комментарии

Вчера на тренировке «Байера» вратарь сборной России Андрей Лунёв получил травму голеностопа. МРТ показало, что нужна операция. В ближайшее время её проведут в Кёльне. Ориентировочные сроки восстановления – 6-10 недель, информирует пресс-служба сборной России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022