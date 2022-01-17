ФИФА аннулировала жёлтые карточки сборных перед стыковыми матчами отбора на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала жёлтые карточки футболистов национальных команд перед стыковыми матчами отбора на чемпионат мира – 2022, информирует BBC.
Согласно сведениям источника, в общей сложности жёлтые карточки были обнулены у 107 футболистов. Теперь игроки, которые получат предупреждения в полуфинальных стыковых матчах квалификации ЧМ, всё равно смогут принять участие в финалах.
Отмечается, что представители сборных, получившие две жёлтые карточки на групповом отборочном этапе, по-прежнему остаются дисквалифицированными на полуфинальные стыковые игры.
По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне заняли второе место в группе и сыграют за путёвку в Катар в стыковом турнире. Соперник команды России по полуфинальной встрече — сборная Польши. Россияне сыграют с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Сборную России тренирует Валерий Карпин.
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