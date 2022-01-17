Ламела выиграл премию Пушкаша за гол рабоной в лондонском дерби

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела выиграл премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.



ФИФА наградила аргентинца за его гол рабоной в ворота «Арсенала» в матче за «Тоттенхэм» в рамках английской Премьер-лиги.

На премию Пушкаша также претендовали форвард «Байера» Патрик Шик, отличившийся в матче сборной Чехии с Шотландией в рамках Евро-2020 ударом с центра поля, и футболист «Порту» Мехди Тареми, забивший гол через себя в матче Лиги чемпионов с «Челси».

Напомним, летом прошлого года Ламела перешёл в «Севилью» после восьми лет в «Тоттенхэме».

Гол «рабоной» Эрика Ламелы:

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