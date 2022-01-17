Сборная Дании и её медицинский штаб получили приз фэйр-плей от ФИФА

Сборная Дании по футболу, её медицинский штаб и персонал стали обладателями премии ФИФА Fair Play по итогам 2021 года.

Награду присуждают за спортивное поведение и соблюдение этических принципов.



Напомним, в первом тайме матча Евро-2020 между Данией и Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Игрок пережил остановку сердца. Партнёры по команде начали оказывать ему первую помощь, а после прибытия врачей закрывали Эриксена от камер.

Капитану сборной Дании Симону Кьеру позднее вручили награду УЕФА.

Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Он покинул миланский «Интер», но рассчитывает возобновить карьеру и уже рассматривает предложения других клубов.