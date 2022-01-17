Сборная Дании и её медицинский штаб получили приз фэйр-плей от ФИФА
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Сборная Дании по футболу, её медицинский штаб и персонал стали обладателями премии ФИФА Fair Play по итогам 2021 года.
Награду присуждают за спортивное поведение и соблюдение этических принципов.
Напомним, в первом тайме матча Евро-2020 между Данией и Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Игрок пережил остановку сердца. Партнёры по команде начали оказывать ему первую помощь, а после прибытия врачей закрывали Эриксена от камер.
Капитану сборной Дании Симону Кьеру позднее вручили награду УЕФА.
Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Он покинул миланский «Интер», но рассчитывает возобновить карьеру и уже рассматривает предложения других клубов.
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