Хесус Медина прокомментировал свой переход в ЦСКА на русском языке

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в стан московского клуба. Примечательно, что парагвайский новичок армейцев опубликовал сообщение на русском языке.
«Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» — написал Медина в своём «твиттере».
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона 2021 года стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.
- 17 января 2022
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