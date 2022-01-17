Стало известно, кого выбрали Месси и Роналду в голосовании за лучшего игрока года
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ФИФА опубликовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.
В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который по итогам голосования стал вторым, на первое место поставил Неймара (5 очков), а на второе — Килиана Мбаппе (3 очка). Оба — его одноклубники по «ПСЖ». Третьим у Месси стал нападающий «Реала» Карим Бензема (1 очко).
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовского. На второе место игрок «МЮ» поставил полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, а на третье — одноклубника Канте Жоржиньо.
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