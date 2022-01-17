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Левандовски выбрал лучшим игроком года Жоржиньо

Левандовски выбрал лучшим игроком года Жоржиньо
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ФИФА опубликовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.

Сам Левандовски принял участие в голосовании на правах капитана сборной Польши. На первое место он поставил полузащитника «Челси» Жоржиньо, на второе — форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, а на третье — нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.

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