Левандовски выбрал лучшим игроком года Жоржиньо

ФИФА опубликовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года, которая досталась форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.



В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики.



Сам Левандовски принял участие в голосовании на правах капитана сборной Польши. На первое место он поставил полузащитника «Челси» Жоржиньо, на второе — форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, а на третье — нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.