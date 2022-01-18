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Кан: Левандовски — феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей

Кан: Левандовски — феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о форварде команды Роберте Левандовском, который выиграл награду лучшему игроку 2021 года от ФИФА.

«Роберт Левандовски — феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей. Поэтому более чем оправдано, что он второй раз подряд получает звание лучшего игрока ФИФА.

Мы также хотели бы, чтобы Мануэль Нойер снова получил награду ФИФА как лучший вратарь. Поздравляем Эдуара Менди, который также заслуживает этого звания.

«Бавария» гордится и счастлива, что в наших рядах есть два таких выдающихся игрока и человека — Роберт Левандовски и Мануэль Нойер. Один без конца забивает голы, другой останавливает их на другом конце поля. Оба устанавливают стандарты на поле и за его пределами», — цитирует Кана сайт мюнхенской команды.

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