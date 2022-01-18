Вернидуб: «Шериф» обыграл «Шахтёр» со счётом 2:0, а должен был как минимум 4-5 побеждать

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб вспомнил матчи с «Шахтёром» в групповом этапе Лиги чемпионов. Дома молдавская команда победила 2:0, на выезде сыграла вничью 1:1.
«Мы 2:0 обыграли, а должны были побеждать как минимум 4-5. Контроль мяча у них потрясающий, на своей половине – контролируйте хоть до упаду, моя задача была в нижнем блоке сыграть правильно, после отбора правильно выйти в контригру.
Во второй игре — да, моменты были, я в первом тайме не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. Во втором тайме мы немного изменили игру.
Да, у них тоже были моменты, но и у нас начали появляться моменты. Мы тоже неплохо делали переход из атаки в оборону. Я думаю, что нас это наградило, что мы забили в конце и сравняли», – цитирует Вернидуба Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «ОТДУШИВДУШУ».
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