Фомин: хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной России

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин заявил о желании вернуться в составе национальной команды в Катар. Сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах квалификации за право выхода на чемпионат мира – 2022.
«Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион чемпионата мира из окна отеля, сразу появляется мотивация работать ещё больше», — приводит слова Фомина пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».
Полуфинальный стыковой матч России со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним и пройдёт на стадионе «Лужники». Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 18 января 2022
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