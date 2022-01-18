«Эвертон» проведёт собеседования с Лэмпардом и Руни

«Эвертон» ведёт поиски нового главного тренера. В ближайшее время руководство проведёт собеседования с двумя кандидатами — Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни, сообщает The Telegraph.
Руни, сейчас возглавляющий «Дерби Каунти» из Чемпионшипа, является воспитанником «Эвертона» и провёл в команде два отрезка — в начале карьеры и в конце. Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», лондонский клуб уволил его год назад.
Также в шорт-лист «Эвертона» входят главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, ранее возглавлявший «ирисок», и экс-наставник «Баварии» и «Монако» Нико Ковач. Но Мартинеса не хотят отпускать из сборной до ЧМ-2022.
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.
После 19 сыгранных туров «ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.
- 18 января 2022
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