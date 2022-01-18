Бенитес против «Эвертона», АПЛ против футбола. Разбор 22-го тура

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 22-й тур АПЛ сезона-2021/2022. Суперматч «Манчестер Сити» — «Челси»: прекрасный гол Де Брёйне и полный контроль Гвардиолы. Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» отменён, «Астон Вилла» спаслась с «Манчестер Юнайтед» после 0:2, а Коутиньо – герой матча. «Ливерпуль» разгромил «Брентфорд». Ну и матч «Уотфорд» — «Ньюкасл».

00:00 – Привет, Эми!

01:07 – Степень вины Кепы и степень крутизны Де Брёйне

12:27 – Что делать с Аспиликуэтой и Алонсо?

23:47 – «Вилла» в полном порядке. Фернандеш тоже

30:06 – Рангник – дико упёртый. Нет, ну серьёзно!

44:15 – Хвалим Матипа и Фабиньо

53:24 – Сен-Максимен, Крис Вуд, Киран Триппьер

58:53 – Про Раньери. Ну и какую же глупость сморозил Шмейхель!

01:05:41 – Как можно было перенести матч «Тоттенхэм» – «Арсенал»?

01:09:42 – Гениальный менеджмент «Эвертона»

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл подробно разобрал матч за Суперкубок Испании на своём канале

Гриша следит за последними новостями в своём телеграме.