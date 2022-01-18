Казахстанский игрок: когда заработал интернет, все друзья подписались на аккаунт «Зенита»

Защитник из Казахстана Нуралы Алип, который находится на просмотре в «Зените», рассказал о его адаптации в клубе.



«Зенит» — это большой клуб. В Казахстане его знают как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. Команда, которая играет на высшем уровне. «Зенит» — это высокий уровень, поэтому тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно. В день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался.

Всё очень интересно и в новинку для меня. Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовала коридор. Дзюба, Азмун и Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками. Как только заработал интернет в Казахстане после недавних событий, все мои поклонники, родные и друзья зашли в «Инстаграм» и подписались на аккаунт команды», — сказал Алип в интервью клубному YouTube-каналу.