«Химки» объявили о заключении контракта с сербским хавбеком Главчичем
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Полузащитник клуба «Славен Белупо» Неманья Главчич стал игроком «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Контракт 24-летнего сербского футболиста с «Химками» рассчитан на два с половиной года.
Фото можно посмотреть на странице «Химок» в «Твиттере».
Весной 2021 года хорватские СМИ писали об интересе к Главчичу со стороны московского ЦСКА, загребского «Динамо» и ряда других клубов.
Главчич — воспитанник сербского «Партизана», который перешёл в «Славен Белупо» летом 2019 года.
Подмосковные «Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербугский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.
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