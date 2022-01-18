«Карлсруэ» вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Сегодня, 18 января, проходил матч 1/8 финала Кубка Германии между командами «Мюнхен-1860» и «Карлсруэ». Команды встречались на стадионе «Грюнвальдер» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей поля.

Единственный гол в игре на 69-й минуте встречи забил Марвин Ванитцек. Он реализовал пенальти. Благодаря этому забитому мячу клуб из Карлсруэ примет участие в четвертьфинале турнира. Напомним, действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия».



«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 46 очков в 19 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Байер».