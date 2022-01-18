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Левандовски рассказал, почему поставил Жоржиньо на первое место в номинации The Best

Левандовски рассказал, почему поставил Жоржиньо на первое место в номинации The Best
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объяснил, почему он отдал свой голос полузащитнику «Челси» Жоржиньо в голосовании за лучшего игрока мира по версии FIFA.

«Я всегда смотрю на атакующих футболистов. Жоржиньо выиграл несколько трофеев — это много о чём говорит. Этот год был сумасшедшим для него с «Челси» и сборной Италии. Он также забивал важные мячи, несмотря на то что играет «шестёрку», — цитирует поляка журналист Низаар Кинсела в своём «твиттере».

Сам Левандовски принял участие в голосовании на правах капитана сборной Польши. На первое место он поставил полузащитника «Челси» Жоржиньо, на второе — форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, а на третье — нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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