Йоп: мою фамилию знала вся футбольная Россия
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Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о периоде карьеры в России.
«Мне рассказали при переходе, что моя фамилия — ругательное слово в России. А что мне с этим делать? Ничего. Просто принимать.
Шутили ли партнёры на эту тему? Если и шутили, то не с фамилией. Но я чётко понимал: мою фамилию знает вся футбольная Россия. Вообще, у меня очень хорошие воспоминания о вашей стране, ко мне все относились очень позитивно», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год. За это время центральный защитник провёл 101 матч, в которых ему удалось отметиться 4 голами, также на его счету одна результативная передача.
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