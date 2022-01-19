Джеррард приглашает Суареса в «Астон Виллу». Игрок заинтересован в переходе

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может стать игроком «Астон Виллы», сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».
По его информации, 34-летний уругваец отклонил предложения от трёх бразильских клубов («Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Палмейрас») и одного клуба из Саудовской Аравии, так как заинтересован в переходе в «Астон Виллу». Суареса приглашает главный тренер английской команды Стивен Джеррард, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль».
Сообщается, что переход вряд ли случится этой зимой, но он реален грядущим летом, когда у Суареса истечёт контракт с «Атлетико».
В текущем сезоне на счету Суареса 25 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых он забил 8 голов.
Видеообзор матча «Гранада» — «Атлетико»:
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