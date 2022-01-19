«Бетис» интересуется Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Бетисе», сообщает El Chiringuito TV.



По информации источника, испанский клуб запросил у «горожан» информацию о 25-летнем футболисте. Судя по всему, речь идёт об аренде до конца этого сезона.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 7 матчей и отдал 1 голевую передачу. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе А. В 1/8 финала английская команда сыграет со «Спортингом».

Видео гола Рияда Мареза с передачи Александра Зинченко:

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