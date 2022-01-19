Джампаоло снова стал главным тренером «Сампдории»
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«Сампдория» на официальном сайте объявила о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.
54-летний специалист сменил в этой должности Роберто Д’Аверсу, который был уволен несколько дней назад. Контракт Джампаоло рассчитан до конца этого сезона с опцией продления до 2024 года.
Джампаоло уже тренировал «Сампдорию» с 2016 по 2019 год. При нём генуэзская команда дважды финишировала на десятом месте и один раз — на девятом.
Летом 2019-го Джампаоло расторг контракт с «Сампдорией» и возглавил «Милан», но уже осенью был уволен из-за неудовлетворительных результатов. После этого Джампаоло тренировал «Торино» в сезоне-2020/21, но также был уволен посреди сезона.
«Сампдория» занимает 16-е место в Серии А, набрав 20 очков после 22 матчей.
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