Джампаоло снова стал главным тренером «Сампдории»

«Сампдория» на официальном сайте объявила о назначении Марко Джампаоло на пост главного тренера команды.

54-летний специалист сменил в этой должности Роберто Д’Аверсу, который был уволен несколько дней назад. Контракт Джампаоло рассчитан до конца этого сезона с опцией продления до 2024 года.

Джампаоло уже тренировал «Сампдорию» с 2016 по 2019 год. При нём генуэзская команда дважды финишировала на десятом месте и один раз — на девятом.

Летом 2019-го Джампаоло расторг контракт с «Сампдорией» и возглавил «Милан», но уже осенью был уволен из-за неудовлетворительных результатов. После этого Джампаоло тренировал «Торино» в сезоне-2020/21, но также был уволен посреди сезона.

«Сампдория» занимает 16-е место в Серии А, набрав 20 очков после 22 матчей.