Хави: либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продаёт его

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта нападающего Усмана Дембеле. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
«Могу сказать, что нам предстоит принять тяжёлое решение. Если Дембеле не продлит контракт, клубу нужно будет что-то решать. Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Либо он продлевает контракт, либо клуб примет решение.
Я был честен с ним, это непростая ситуация, но интересы клуба превыше всего. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барселона» продаёт его.
Странная ситуация. Усман хочет остаться, но ничего для этого не делает. У нас нет другого выбора», — цитирует Хави Sport.es.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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