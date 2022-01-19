«Спартак» опубликовал мем после скандальной презентации Языджи

«Спартак» в своём «твиттере» опубликовал мем после скандальной презентации новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Обычный хороший день / Наткнулся на «твиттер» одной московской команды», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.



В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».