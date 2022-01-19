«Ференцварош» потерпел поражение в первом матче под руководством Черчесова

Сегодня, 19 января, венгерский «Ференцварош» встречался со словацким клубом ДАК в товарищеском матче. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу словацкого клуба.



В составе словаков отличились Никола Крстович и Андрейс Циганикс.

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».



Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».