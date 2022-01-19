Галицкий: биатлон смотрю только из-за Губерниева. Но мне очень понравились слова Тюкавина

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал слова игрока «Динамо» Константина Тюкавина, который ранее заявил, что готов заключить пожизненный контракт с московским клубом, если получит такое предложение.

«Я посмотрел старое видео со словами про русских тренеров. Люди меняют своё мнение, но я не отказываюсь от своих слов. Там дело больше касалось игроков, и вот сейчас вы привели в пример Тюкавина… Я очень уважаю Дмитрия Губерниева. Может, из-за него только смотрю биатлон. Но когда он говорит, что футболист хочет быть в тёплой ванне и не хочет ехать на Запад, я продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Лучшие российские, европейские, любые футболисты должны выступать в России, если мы хотим сделать наш чемпионат лучше.

То, что Тюкавин сказал про «Динамо»? Возможно, немного эмоционально выразил свой патриотизм. Я бы гордился, если бы мой футболист сказал такое про мой клуб. Майка «Спартака» в детстве? Можно последить за всеми этими моралистами с камерой, а потом спросить: «Это правда ты говорил вот эти все вещи?» Давайте без фанатизма. То, что он там в какой-то майке был, это же просто смешно. Мне очень понравилось, что сказал Тюкавин», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».