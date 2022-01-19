Экс-форвард «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в третьем по силе английском дивизионе

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дефо, являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в Лиге 1, третьем по силе английском дивизионе. В услугах 39-летнего игрока заинтересован «Оксфорд Юнайтед», сообщает The Telegragh.



По информации источника, клуб может подписать контракт с ветераном до конца нынешнего сезона.



С августа 2020 по январь 2022 года англичанин выступал за шотландский «Рейнджерс». За это время он успел провести 74 матча за клуб из Глазго, в которых забил 32 гола и отдал 10 результативных передач.



С 2004 по 2008 год и с 2009 по 2014 год Дефо защищал цвета «Тоттенхэма». Также игрок вызывался в сборную Англии, за которую провёл 57 матчей и забил 20 голов.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.