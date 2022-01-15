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«Тоттенхэм» планирует подписать Дибалу. Игрок отказался от контракта «Ювентуса»

«Тоттенхэм» планирует подписать Дибалу. Игрок отказался от контракта «Ювентуса»
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Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания аргентинского полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы, который отказался продлевать контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает The Sun.

28-летний Дибала хотел подписать новый контракт с «Ювентусом», но туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.

В 20 матчах нынешнего сезона игрок отметился девятью голами и четырьмя голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 40 млн. Действующая рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

«Ювентус» после 21 тура чемпионата Италии занимает в турнирной таблице пятое место, имея в своём активе 38 очков.

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