Петржела дал совет «Зениту» по поводу будущего Семака в клубе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что руководству санкт-петербургского клуба следует поговорить с наставником Сергеем Семаком по поводу его будущего в команде.
«Надо сказать Семаку: будут с ним продлевать контракт или нет. Сергей должен знать. Да, «Зенит» снова провалился в Лиге чемпионов… Но в чемпионате России всё хорошо. Мой совет руководству «Зенита»: поговорите с Сергеем Семаком, скажите правду. Тренеру важно знать своё будущее, иначе сложно работать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), а также выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и Суперкубок (2020, 2021) страны. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Зенит» после 18 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. Подопечные Семака набрали 38 очков в 18 матчах.
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