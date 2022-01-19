«Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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Сегодня, 19 января, прошла встреча 1/8 финала Кубка Италии между «Сассуоло» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Абду Арруи после паса Рожерио. Этот мяч вывел «Сассуоло» в четвертьфинал турнира.
Сегодня состоится ещё одна игра 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Эмполи».
Напомним, «Интер» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Эмполи» (29) идёт на 11-й позиции. В следующем туре Серии А «Интер» 22 января примет «Венецию». «Эмполи» днём позже, 23 января, сыграет дома с «Ромой».
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