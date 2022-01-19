В «Спартаке» сообщили о прибытии Пруцева на сбор команды в Дубае

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев присоединился к команде на сборе в Дубае.
«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
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