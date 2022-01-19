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Сборная Нигерии одержала уверенную победу в матче Кубка Африки с командой Гвинеи-Бисау

Сборная Нигерии одержала уверенную победу в матче Кубка Африки с командой Гвинеи-Бисау
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В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Гвинеи-Бисау встречалась с Нигерией. Игра, прошедшая на стадионе «Румде Аджия» в Гаруа (Камерун), завершилась победой нигерийской команды со счётом 2:0.

На 56-й минуте встречи нападающий сборной Нигерии Садик Умар открыл счёт. На 75-й минуте нигерийский защитник Виллиам Трост-Эконг отправил ещё один мяч в ворота Гвинеи-Бисау, и после просмотра VAR главный арбитр подтвердил взятие ворот.

Таким образом, национальная команда Нигерии набрала 9 очков и вышла в плей-офф Кубка африканских наций с 1-го места в группе D. Сборная Гвинеи-Бисау (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D были сборные Египта (6) и Судана (1).

Кубок африканских наций. Группа D. 3-й тур
19 января 2022, среда. 22:00 МСК
Гвинея-Бисау
Окончен
0 : 2
Нигерия
0:1 Умар – 56'   0:2 Трост-Эконг – 75'
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