Форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»

Московский «Локомотив» может приобрести нападающего «Монако» Вильсона Изидора. Об этом сообщает Le Parisien.



По информации источника, вчера железнодорожники активизировали переговоры о трансфере. Футболистом также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу. Переговоры между сторонами продолжаются. Изидор хочет перейти в «Локомотив», который готов предложить ему контракт до 2026 года.



21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн.

«Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).