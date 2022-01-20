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Форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»

Форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»
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Московский «Локомотив» может приобрести нападающего «Монако» Вильсона Изидора. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, вчера железнодорожники активизировали переговоры о трансфере. Футболистом также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу. Переговоры между сторонами продолжаются. Изидор хочет перейти в «Локомотив», который готов предложить ему контракт до 2026 года.

21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн.

«Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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