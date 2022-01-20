Александер Блессин возглавил «Дженоа»
Поделиться
Пресс-служба «Дженоа» объявила о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Остенде» и молодёжных команд «Лейпцига» Александер Блессин.
Контракт с ним рассчитан до июня 2024 года. Подобное соглашение было подписано с Андреем Шевченко, которого ранее освободили от обязанностей тренера «Дженоа». В структуре клуба останутся Давиде Баллардини и Роландо Маран.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Последний матч Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба закончился поражением от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
Новость по темеИсточник: Шевченко не прекратил сотрудничество с «Дженоа»
Комментарии
- 20 января 2022
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 19 января 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:53
-
22:51
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
Партнерский контент