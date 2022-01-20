Александер Блессин возглавил «Дженоа»

Пресс-служба «Дженоа» объявила о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Остенде» и молодёжных команд «Лейпцига» Александер Блессин.



Контракт с ним рассчитан до июня 2024 года. Подобное соглашение было подписано с Андреем Шевченко, которого ранее освободили от обязанностей тренера «Дженоа». В структуре клуба останутся Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Последний матч Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба закончился поражением от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.