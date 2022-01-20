В Бразилии сообщили, что Фукс хочет покинуть ЦСКА. Игрока предложили «Фламенго»

22-летний бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс недоволен своим положением в армейском клубе и желает вернуться на родину. Об этом сообщает бразильский интернет-портал Torcedores.

Как отмечает источник, представители Фукса уже работают над возвращением игрока в Бразилию и предложили его «Фламенго», вице-президент и исполнительный директор которого уже попросили главного тренера Паулу Соузу оценить профиль игрока в качестве усиления.

В последние дни интерес к игроку начал проявлять украинский «Днепр». Однако желание Бруно Фукса — вернуться в Бразилию, чтобы быть на виду у представителей сборной. По словам людей, близких к окружению Фукса, защитник считает, что сможет вернуться на прежний уровень именно во «Фламенго», где выступает 28-летний экс-форвард ЦСКА Витиньо.

Напомним, Фукс стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн. С тех пор он принял участие лишь в четырёх матчах за армейцев, отметившись лишь удалением в первой игре в стартовом составе. Суммарно из травм Фукс пропустил 288 дней или 36 официальных игр ЦСКА.