Бруно Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от второй части сезона-2021/2022.



«Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва. Знаю и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона. Мне всё же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.



Какова судьба золотой медали Олимпийских игр? Она хранится у меня дома, в Бразилии», — цитирует Фукса Bobsoccer.



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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