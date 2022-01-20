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«Сочи» разгромил «Томь» в товарищеском матче

«Сочи» разгромил «Томь» в товарищеском матче
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Сегодня, 20 января, на стадионе «Академия ФК Сочи» в рамках товарищеского матча «Сочи» принимал у себя «Томь» из Томска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл Никита Бурмистров. К 37-й минуте Ивелин Попов увеличил преимущество сочинской команды. На 73-й минуте «Сочи» забил третий гол, а на 89-й минуте нападающий Максим Барсов стал автором четвёртого гола своей команды, установив окончательный счёт в матче — 4:0.

Подопечные Владимира Федотова завершили программу товарищеских матчей на сборах в родном городе. Остальные встречи «Сочи» проведёт уже на сборах в Турции, на которые отправится в ближайшее время.

В чемпионате России «Сочи» идёт на третьем месте, набрав в 18 матчах 31 очко.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2022, четверг. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
4 : 0
Томь
Томск, Россия
1:0 Бурмистров – 29'   2:0 Попов – 37'   3:0 – 73'   4:0 Барсов – 89'
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