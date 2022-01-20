Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера званием Героя труда. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.



Звание присудили с формулировкой: «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». Недавно Бывший игрок «Зенита» Абдулфаттах рассказал, что Алексей Миллер однажды пообещал игрокам молодёжной команды «Зенита» четверные премиальные за победу над сверстниками из московского «Динамо» (4:0).

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.