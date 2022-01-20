Первые голы Смолова после возвращения в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов дважды отличился в товарищеской игре с командой Вооружённых сил Катара (12:0). На 27-й минуте российский форвард реализовал пенальти, забив первый гол за «Динамо» после возвращения. На 31-й минуте нападающий вновь взялся исполнять 11-метровый удар и во второй раз был точен. Смолов покинул поле после первого тайма.
31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл за «Локомотив», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в чемпионате России и забил семь голов.
- 20 января 2022
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