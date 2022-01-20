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«Хетафе» обыграл «Гранаду» со счётом 4:2

«Хетафе» обыграл «Гранаду» со счётом 4:2
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Сегодня, 20 января, проходил матч 21-го труа чемпионата Испании между «Хетафе» и «Гранадой». Команды встречались на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (Испания). Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Счёт в игре на 10-й минуте открыл Сандро Рамирес после паса Мауро Арамбарри. Через 3 минуты Луис Суарес после передачи Хорхе Молины сравнял счёт. В начале второго тайма Энес Унал после передачи Неманьи Максимовича вывел хозяев вперёд. На 63-й минуте сам Неманья Максимович отличился голом. Затем Луис Суарес сократил отставание, однако в конце встречи Борха Майораль установил итоговый счёт в игре — 4:2.

Благодаря этой победе «Хетафе» оторвался от зоны вылета и поднялся на 16-е место в чемпионате. «Гранада» же осталась 14-й.

Испания - Примера. 21-й тур
20 января 2022, четверг. 21:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
4 : 2
Гранада
Гранада
1:0 Рамирес – 10'   1:1 Суарес – 13'   2:1 Унал – 47'   3:1 Максимович – 63'   3:2 Суарес – 78'   4:2 Майораль – 87'
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