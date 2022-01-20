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«Реал» обыграл «Эльче» благодаря голу Азара и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Реал» обыграл «Эльче» благодаря голу Азара и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
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Сегодня, 20 января, проходил матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 102-й минуте «сливочные» остались в меньшинстве — был удалён Марсело. Счёт в матче через минуту открыл Гонсало Верду. Однако через пять минут Иско сравнял счёт с передачи Даниеля Себальоса, а на 115-й минуте Эден Азар вывел гостей вперёд после паса Давида Алабы. Благодаря этому голу «королевский клуб» пробился в четвертьфинал Кубка.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры. Подопечные Карло Анчелотти набрали 49 очков в 21 матче чемпионата. У их ближайших преследователей, «Севильи», 45 очков.

Кубок Испании. 1/8 финала
20 января 2022, четверг. 21:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Верду – 103'   1:1 Иско – 108'   1:2 Э. Азар – 115'
Удаления: Милья – 120+2' / Марсело – 102'
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