«Реал» обыграл «Эльче» благодаря голу Азара и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Сегодня, 20 января, проходил матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 102-й минуте «сливочные» остались в меньшинстве — был удалён Марсело. Счёт в матче через минуту открыл Гонсало Верду. Однако через пять минут Иско сравнял счёт с передачи Даниеля Себальоса, а на 115-й минуте Эден Азар вывел гостей вперёд после паса Давида Алабы. Благодаря этому голу «королевский клуб» пробился в четвертьфинал Кубка.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры. Подопечные Карло Анчелотти набрали 49 очков в 21 матче чемпионата. У их ближайших преследователей, «Севильи», 45 очков.