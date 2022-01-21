Фати не сдержал слёз после полученной травмы в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

Форвард вышел на замену на 61-й минуте и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля Фати не смог сдержать слёз.

Сам матч завершился победой «Атлетика» со счётом 3:2.

Напомним, в ноябре 2020 года Фати получил тяжёлую травму колена в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть прошлого сезона, а также не смог выступить на Евро-2020. В сентябре 2021 года игрок впервые за 10 месяцев вышел на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати принял участие в 5 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола.