Гендиректор «Химок» Габулов рассказал, кто финансирует подмосковный клуб

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о деталях финансирования подмосковного клуба.

«Кто финансирует «Химки»? Частная компания из строительной сферы плюс небольшую часть получаем в виде субсидий от Московской области и города. Бюджет будет зависеть от того, удастся ли нам решить задачу остаться в РПЛ. Надеемся, конечно, на оптимистичный сценарий. В целом финансирование позволяет быть конкурентоспособными в Премьер-Лиге.

Конечно, когда поступило предложение от учредителей клуба, мы обсуждали в том числе вопрос перспектив. У меня есть представление, в каком направлении мы должны двигаться. Мне концепция развития клуба показалась интересной. Понятно, есть ряд текущих острых вопросов по формированию команды и по задаче сохранения команды в РПЛ. Но всё равно уверенно смотрим в будущее, приступаем к разработке среднесрочной стратегии клуба. Не просто бумажки для отвода глаз, а действенной стратегии, которую будем реализовывать. С чётким пониманием целей, а также ресурсов, за счёт которых сможем достигать прописанных показателей», — приводит слова Габулова «Спорт-экспресс».