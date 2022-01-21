Okko увеличивает объёмы российского футбола в сервисе.

Okko эксклюзивно покажет межсезонные товарищеские матчи ЦСКА и «Локомотива», продолжая увеличивать объёмы российского футбола в сервисе. Все зарегистрированные пользователи «Okko Спорт» смогут без дополнительной платы смотреть игры клубов, которые будут проходить в Испании в период паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Okko Спорт» начнёт трансляции контрольных матчей ПФК ЦСКА с игры с люксембургским «Ф91 Дюделанж» 24 января. Сервис также покажет игры с датскими клубами «Норшелланн» и «Люнгбю Болдклаб» 5 и 9 февраля соответственно.

«Локомотив» встретится с двумя клубами из высшего дивизиона Чехии. 22 января — с «Яблонцем», а 26 января — с пражской «Спартой». Оба матча также покажет «Okko Спорт».

Чтобы посмотреть матчи без дополнительной платы, достаточно иметь профиль в «Okko Спорт».

«Okko расширяет список футбольных трансляций, предлагая болельщикам ЦСКА и «Локомотива» эксклюзивную возможность посмотреть межсезонные игры любимой команды в высоком качестве и со всеми современными функциями платформы «Okko Спорт». Это наш очередной шаг по популяризации спорта и развитию сервиса. Английская Премьер-лига, Ла Лига, Кубок Италии, Кубок африканских наций и игры российских клубов – в Okko есть футбол на любой вкус!» — сказал генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.