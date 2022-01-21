В РФС прокомментировали возможный перенос стыковых матчей сборной России с «Лужников»

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу слухов о возможном переносе стыковых матчей сборной России со стадиона «Лужники».
«Российский футбольный союз и национальная сборная России продолжают подготовку к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме. РФС находится в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве, равно как с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.
РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений.
По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники».
Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание ТВ-трансляций будут опубликованы дополнительно», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
- 21 января 2022
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