Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС прокомментировали возможный перенос стыковых матчей сборной России с «Лужников»

В РФС прокомментировали возможный перенос стыковых матчей сборной России с «Лужников»
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу слухов о возможном переносе стыковых матчей сборной России со стадиона «Лужники».

«Российский футбольный союз и национальная сборная России продолжают подготовку к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме. РФС находится в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве, равно как с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений.

По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники».

Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание ТВ-трансляций будут опубликованы дополнительно», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022