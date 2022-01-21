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Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года

Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес продлил контракт до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают аргентинского вратаря в качестве потенциальной замены испанцу Давиду де Хеа. Скауты «Манчестер Юнайтед» несколько раз наблюдали за игрой 29-летнего вратаря и считают, что он может стать будущим первым номером на «Олд Траффорд».

В нынешнем сезоне Мартинес, который летом стал обладателем Кубка Америки в составе Аргентины, провёл 19 матчей в АПЛ, в которых пропустил 29 голов и пять раз сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 32 млн.

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